"You" (Netflix), saison 3 : la date de diffusion et un premier teaser révélés

Penn Badgley, et Victoria Pedretti dans la saison 2 de "You"

Le libraire spécialisé dans le harcèlement joué par l'ex-star de Gossip Girl, Penn Badgley, a fait de la série You un des grands succès de Netflix. La preuve : la série a eu droit à une deuxième saison (ce qui est habituel) et va connaître une troisième saison (ce qui est, là, nettement plus rare).

Les fans de cette série ne se posent qu'une question depuis la conclusion de la saison 2 : à quand la suite ? Netflix vient de lever le voile sur cette saison 3 en partageant sur ses réseaux sociaux un premier teasing et, surtout, la date de diffusion de cette suite. Les épisodes de You, saison 3, seront disponibles sur la plateforme de streaming à partir du 15 octobre 2021. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour rattraper tranquillement la saison 2 ou vous faire une petite séance de rediffusion.



Concernant l'intrigue, nous n'avons que peu d'éléments à nous mettre sous la dent, mais nous savons qu'un enfant devrait être au cœur de l'histoire : Henry, le fils de Love (Victoria Pedretti) et Joe. Quelle éducation notre couple si particulier va-t-elle choisir pour leur fils ? Réponse le 15 octobre.