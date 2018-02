publié le 05/02/2018 à 09:52

Son visage et ses cheveux écarlates étaient déjà sur les affiches. Elle était l'un des visages du prochain film de Xavier Dolan avec Kit Harrigton (Game of Thrones), Susan Sarandon ou Natalie Portaman. Et pourtant... Le réalisateur québécois a annoncé dans la nuit du 4 au 5 février 2018 avoir coupé le personnage joué par l'actrice américaine dans son prochain film, The Death and Life of John F Donovan.



Dans une série de messages sur son compte Instagram, Xavier Dolan explique que la première version de son film durait plus de quatre heures et qu'il était condamné à retravailler le montage.

"Le personnage de Jessica Chastain a été, après mûre réflexion, coupé du film", révèle le réalisateur en soulignant que "ce fût un choix extrêmement difficile". La décision a été purement "éditoriale" et n'a rien à voir avec la performance de l'actrice, précise-t-il.

Xavier Dolan dit avoir finalement jugé que le personnage de "méchante", joué par Jessica Chastain, s'insérait mal dans l'histoire. "Je suis déçu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci", ajoute-t-il.



Jessica Chastain est aussi passée par Instagram pour évoquer le choix du réalisateur. "Voici quelques nouvelles de John Donovan les chéris, commence-t-elle. Ne vous inquiétez pas, j'étais au courant avant l'annonce. Tout a été fait avec le plus grand respect et amour". Avant de s'adresser à Xavier Dolan directement : "Je suis impressionnée par ta résolution à vouloir raconter une histoire, à être un artiste à chaque moment (...). Je t'aime et j'ai déjà hâte d'être à notre prochaine collaboration dans l'art et dans la vie".



Xavier Dolan a expliqué avoir voulu informer ses fans lui-même afin "d'éviter toutes sortes d'interprétations sordides ou inutiles". Pour autant, il s'est dit "ravi du film" et a "hâte de le partager", sans toutefois préciser de date de sortie.