"Wonka" : ce que l'on sait sur le film avec Timothée Chalamet

Qui est vraiment Willy Wonka ? C'est l'objet du film Wonka qui est actuellement en tournage et qui va proposer au public de se replonger dans la genèse du célèbre personnage créé par Roald Dahl. Beaucoup connaissent ce personnage comme le célèbre propriétaire de la chocolaterie fantastique du roman Charlie et la Chocolaterie publié pour la première fois en 1964.

Depuis nous avons connu deux adaptations au cinéma de cette célèbre histoire. En 1971 sous les traits de Gene Wilder puis incarné par Johnny Depp dans le remake de Tim Burton en 2005. C'est ce physique élancé et fantasque que le public connaît le mieux aujourd'hui.

Manifestement, si cette image est très éloignée de la description physique du personnage dans le livre, elle continue d'inspirer les réalisateurs. Paul King a donc décidé d'explorer la jeunesse du plus célèbre chocolatier de la littérature jeunesse dans un nouveau film avec le jeune Timothée Chalamet (Call Me By Your Name, Dune) dans le rôle du jeune Willy Wonka. D'autres comédiens comme Donald Glover, Ryan Gosling ou Ezra Miller ont été approchés pour occuper ce rôle.

Au casting de ce "prequel" Wonka, on retrouve des visages bien connus du public : Keegan-Michael Key (Parks and Recreation, Fargo), Sally Hawkins (La forme de l'eau), Rowan Atkinson (l'éternel Mr Bean) ou encore Olivia Colman (The Crown, The Father). Paul King a l'habitude de toucher aux œuvres majeures de la jeunesse britannique puisqu'il est le réalisateur des films Paddington 1 et 2 qui sont des petits trésors chez nos voisins du Nord.

Le tournage vient de commencer au Royaume-Uni. C'est depuis ce plateau que Timothée Chalamet a pris une première photo de lui dans le costume si reconnaissable du personnage. La date de sortie est imaginée en mars 2023, mais il est encore trop tôt pour avoir des certitudes concernant le calendrier.