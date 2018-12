L'incontournable "Christmas is all around" de "Love Actually" (2003)

publié le 24/12/2018 à 10:20

Sapin, musique de circonstance et bien sûr... Films de Noël. Ils sont un indispensable de la période des fêtes, une madeleine de Proust hivernale, une pause cocooning entre deux repas copieux et, tout simplement, l'occasion de buller avec ceux qu'on aime. RTL.fr se penche sur ces films devenus des grands classiques de Noël et vous dresse la liste de ses immanquables.



Une dose de romantisme sous les flocons avec Love Actually, toujours plus d'eau de rose dans The Holiday, un Noël sous le signe des 400 coups dans Maman j’ai raté l’avion, une dose d'Halloween avec L’étrange Noël de Monsieur Jack, humour potache et kougloffs dans Le Père Noël est une ordure, croyances à la hauteur d'un beau conte de Noël dans Miracle sur la 34e rue... Le cinéma offre clochettes et flocons à tous les spectateurs, de 7 à 77 ans, qu'ils soient enclins à la douceur ou à l'humour.

Notre sélection, dont des extraits sont visibles en haut de cet article, vise à répondre aux attentes de chacun. Belles fêtes sur RTL.fr !