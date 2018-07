publié le 30/11/2017 à 11:26

Le pari était osé. À seulement six semaines de sa date de sortie initialement prévue, Ridley Scott tient dur comme fer à sortir son long-métrage, Tout l’argent du monde, malgré le renvoi de Kevin Spacey, accusé d’agression sexuelle. Pour ce faire, il s’est empressé de retourner des scènes avec un nouvel acteur, l’expérimenté Christopher Plummer.



Dans le film, l’acteur de House of Cards devait camper le rôle de J. Paul Getty, alias l’homme le plus riche du monde. Christopher Plummer (La Mélodie du bonheur

Révélations) a donc pris la relève, retournant chacune de ses scènes en un temps record. Le résultat est là, comme vous pouvez le découvrir dans la première bande-annonce sans Kevin Spacey.

Pour Ridley Scott, cette décision s’imposait comme une évidence. "Je me suis assis pour réfléchir et j’ai réalisé que nous ne pouvions pas (laisser le film en l’état, ndlr). On ne peut pas tolérer le moindre comportement de ce genre, confie-t-il à Entertainement Weekly. Parce que ça aurait eu un impact sur le film. Et on ne peut pas laisser les actions d’une personne affecter tout le bon travail des autres. C’est aussi simple que ça."



Ainsi, le film sera prêt pour sa date de sortie originellement communiquée, soit le 27 décembre 2017 chez nous (et le 22 outre-Atlantique). Et sera donc éligible pour la prochaine cérémonie des Oscars… Leurs efforts seront-ils récompensés par une statuette ?