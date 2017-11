Robin Wright et Kevin Spacey dans "House of Cards"

publié le 28/11/2017 à 15:39

Écarter le personnage central d'une série n'est pas chose aisée. Netflix serait encore en train de peaufiner l'effacement de Kevin Spacey, alias Frank Underwood, de sa série phare, House of Cards. La production de la saison 6 avait déjà été repoussée après les allégations de harcèlement et d'agressions sexuelles contre l'acteur. D'après les informations de nos confrères du magazine américain Variety, Netflix a prolongé cette pause.



Les producteurs ont envoyé un courrier aux équipes et acteurs de la série pour les informer qu'ils seront en congés payés jusqu'au 8 décembre 2017. Dans cette lettre, on peut lire : "Ces deux derniers mois ont testé chacun de nous comme personne n'aurait pu l'imaginer. Nous avons appris une chose : que cette production est plus grande qu'une seule personne".

Le 8 décembre, l'équipe de production devrait être informée d'une éventuelle reconduction de cette pause ou d'une reprise des tournages. Nul ne sait encore comment Frank Underwood va disparaître. Il faudra sans doute attendre la diffusion avant de le savoir.