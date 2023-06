VIDÉO - "Sept à huit" : Gérard Darmon confie son bonheur d'être devenu père à 69 ans

Gérard Darmon l'avoue : "Je crois aux miracles". L'acteur a évoqué avec des mots touchants la naissance de sa fille il y a 6 ans, alors qu'il avait 69 ans. "C'est un miracle. Je vis avec ma femme, Christine, depuis 22 ans. Cet enfant ne venait pas, on s'est dit qu'on n'aura pas d'enfant", confie le comédien, dimanche 25 juin dans l'émission "Sept à huit", sur TF1. Le couple, qui vit un amour "fusionnel", se fait alors une raison. "Et puis un jour, miracle. C'est un enfant qui est venu du ciel", se persuade le célèbre acteur de La cité de la peur, d'Astérix et Obélix : mission Cléopâtre et du Cœur des hommes.

Mais Gérard Darmon dit également avoir de la "crainte" d'être devenu père à l'âge où beaucoup sont grand-pères. "Il y a de la crainte parce que je gamberge beaucoup. Je sais très bien que le jour où ça s'arrêtera, ce sera toujours trop tôt pour elle", avoue celui qui est également le père de trois autres enfants. "Mais elle n'est pas toute seule, elle a des frères, des sœurs, une maman. Et elle aura un souvenir et une trace de son père, qu'elle apprendra peut-être à connaître après, à travers les films qui resteront. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moqueries à l'école", souhaite aussi Gérard Darmon.

L'acteur assure pour autant, avec des larmes dans les yeux, que "maintenant c'est un grand kiff de la voir pousser."

