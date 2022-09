INVITÉ RTL - Gérard Darmon revient sur son altercation avec Edwy Plenel

Gérard Darmon et Edwy Plenel ne risquent pas de partir en vacances ensemble. Le 5 février dernier, l'acteur et le patron de Médiapart s'écharpaient sur le plateau de l'émission On est en direct sur France 2. Durant cet épisode, l'acteur franco-marocain critiquait notamment son interlocuteur sur sa manière de parler et ses méthodes : "Je suis toujours un peu troublé devant lui. D'abord, c'est un homme qui tremble lorsqu'il parle et c'est déjà quelque chose d'assez troublant", avait-il asséné. "Moi, je me dis que cet homme est une espèce de Père Fouettard de la politique, des rapports humains. Vous savez tout et rien d'autre".

Ces propos avaient beaucoup fait réagir. Invité du micro de RTL ce samedi 3 septembre, Gérard Darmon a tenu à s'expliquer sur cette intervention qui pour lui est "un non-événement. Je ne vois pas pourquoi cela a été monté en épingle. On a quand même le droit, sur un plateau d'une chaîne publique, de dire à quelqu'un que l'on n'est pas d'accord avec ses méthodes, sans que cela prenne d'énormes proportions".

Il a assuré que cet événement ne changerait en rien sa manière de s'exprimer publiquement : "Ce que je ressens, je le dis. Je n'ai pas envie de ramener ma science sur tous les sujets comme on le demande souvent aux acteurs. De temps en temps, j'ai envie de l'ouvrir. On a tout de même le droit de s'exprimer".

