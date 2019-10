'Big Bang Theory' gets shout out to Nobel Prize announcement

"Our whole universe was in a hot, dense state, then nearly 14 billion years ago expansion started". Si certains ont reconnu les paroles du générique de la série The Big Bang Theory, désormais, d'autres pourront y reconnaître le début du discours annonçant le prix Nobel de physique de ce 8 octobre 2019.



Ulf Danielsson, membre de l'académie des sciences et du comité Nobel, a ainsi choisi de cité la célèbre sitcom afin d'introduire son discours où il annonçait les trois grands gagnants du prix Nobel : le Canado-Américain James Peebles, qui a mis ses pas dans ceux d'Einstein pour éclairer les origines de l'univers, et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz qui, les premiers, ont révélé l'existence d'une planète en dehors du système solaire.

Goran Hansson, le secrétaire général de l'Académie Royal des Sciences de Suède, a déclaré, dans une interview pour The Associated press, que cette "réalisation fantastique" avait "amené le monde de la science dans les ordinateurs et les salons du monde entier".

The Big Bang Theory suit la vie fictive de deux physiciens colocataires et leur groupe d'amis scientifiques, dont la routine de "geek" va être bouleversée par la venue de leur nouvelle voisine, la serveuse Penny. La série comique s'était terminée justement récemment par l'obtention du prix Nobel de physique par Sheldon et Amy. Goran Hansson est sans doute un grand fan puisqu'il a confié : "J'espère que Sheldon et Amy ne sont pas trop déçus aujourd'hui".