VIDÉO - "Océan", "Félins", "Home"... Ces 8 films qui magnifient la Terre et les animaux

publié le 08/09/2018 à 09:30

Mercredi 5 septembre 2018 est sorti le film Un nouveau jour sur Terre. Un documentaire à couper le souffle, qui nous plonge au cœur de la biodiversité et de la vie animale pour nous en rappeler toute la richesse… et toute la fragilité. Trois ans de tournage, des milliers d'heures d'attente, le tout raconté par Lambert Wilson.



Et si vous aimez la nature et les animaux, RTL.fr vous propose une sélection de films à voir ou revoir, comme La marche de l'Empereur (2005), l'énorme succès (1,9 million d'entrées en France) de Luc Jacquet, qui à travers un couple de manchots et de leur petit, décrit leur mode de reproduction. Ou encore Océans (2009), qui rend quant à lui hommage aux créatures marines et s'interroge sur la place que prend l'homme dans la vie sauvage des bêtes.

Si les questions environnementales vous touchent, vous apprécierez également Home (2009), réalisé par Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet, dans lequel il dénonce le changement climatique.