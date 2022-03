Tic tac ! Il ne reste plus que quelques jours avant le grand retour de Lady Whistledown. Pour faire patienter les fans inconditionnels de la série, Netflix vient de mettre en ligne une nouvelle bande annonce de la deuxième saison de "La chronique des Bridgerton" ce mercredi 9 mars. On découvre notamment des images inédites d'une partie de croquet, une scène du livre qui est particulièrement appréciée par les lecteurs.

L'intégralité des épisodes sera disponible sur la plateforme de streaming le 25 mars. Dans cette nouvelle saison, une nouvelle romance, celle de Lord Anthony Bridgerton et Kate Sharma alors que la première saison de la série créée par Shonda Rhimes a été diffusée il y a un an.

La Chronique des Bridgerton est une adaptation d'une série de neuf romans écrits par Julia Quinn. Lors de chaque livre et donc chaque saison, on suit les amours de la fratrie Bridgerton, huit frères et sœurs appartenant à l'aristocratie londonienne du XIXe siècle. La première saison avait été très bien accueillie par la critique.