publié le 13/07/2018 à 20:15

On a enfin des précisions sur le retour de Downton Abbey. La série britannique va être adaptée au cinéma, et les producteurs ont annoncé vendredi 13 juillet que les principaux membres du casting original seront de la partie, rapporte Variety.



On retrouvera ainsi Michelle Dockery dans le rôle de Mary Crawley, Maggie Smith dans la peau de Violet Crawley et Hugh Bonneville en comte de Grantham, Robert Crawley. Le scénario est signé Julian Fellowes, le créateur de la série, et Brian Percival, qui avait réalisé le pilote de la série originale, réalisera également le film. Le tournage doit démarrer cet été, d'après le compte Twitter de la série.

"Depuis que la série est terminée, les fans de 'Downton' ont attendu pour le prochain chapitre de la vie des Crawley", a déclaré Peter Kujawski, président de la société Focus, qui participe à la production du film.

En 6 saisons, Downton Abbey raconte l'histoire des Crawley, une famille aristocratique dans l'Angleterre du début du XXème siècle. Cette série est un succès made in Angleterre, et a reçu de nombreux prix, notamment 3 Golden Globes, 15 Emmy Awards et un prix spécial au BAFTA.

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic — Downton Abbey (@DowntonAbbey) July 13, 2018