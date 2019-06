DOCTOR SLEEP - Official Teaser Trailer [HD]

et AFP

publié le 14/06/2019 à 17:55

Près de quarante ans après la sortie de Shining, les couloirs sanglants de l'hôtel Overlook continuent de donner des cauchemars aux amateurs de films d'horreur. Et ils reprennent du service cet automne pour Doctor Sleep, suite du film de Stanley Kubrick là encore tirée d'un roman de Stephen King.



L'adaptation de l'oeuvre publiée en 2013 a également troublé le sommeil du réalisateur Mike Flanagan car Stephen King a notoirement détesté la version de Kubrick, qui avait pris de grandes libertés avec l'intrigue et les protagonistes. Et Mike Flanagan a beaucoup transpiré pour parvenir à concilier leurs deux visions pour en tirer une suite cohérente, a-t-il expliqué à des journalistes en présentant la bande-annonce.

"C'était profondément terrifiant", a assuré le cinéaste, affirmant qu'obtenir la bénédiction du romancier, surnommé le "roi de l'horreur", avait constitué "le moment le plus angoissant" de sa carrière. "En se lançant, on avait l'espoir qu'il existait un espace où Stephen King et l'héritage de Stanley Kubrick pouvaient se retrouver", a-t-il dit, évoquant toutefois les "ulcères" de son équipe durant les deux années du projet.

Des scènes cultes

La bande-annonce présentée à la presse spécialisée reprend des images étrangement familières du film de Stanley Kubrick, comme le jeune Danny Torrance en train de sillonner les couloirs de l'hôtel hanté sur son tricycle. Le producteur Trevor Macy a expliqué comment chaque scène culte avait été méticuleusement reconstituée pour Doctor Sleep, bien que celle où les portes de l'ascenseur libèrent un flot de sang ait été extraite directement des images tournées par Kubrick.



Dernière référence choc à Shining, la bande-annonce s'achève sur Ewan McGregor, qui campe un Danny devenu adulte, regardant au travers d'une porte défoncée à la hache. Un coup de chapeau aux scènes mémorables jouées par Jack Nicholson.



Doctor Sleep sortira dans les salles française en pleine période d'Halloween le 30 octobre 2019.