publié le 28/05/2017 à 21:12

120 battements par minute de Robin Campillo était l'un des favoris de la 70e édition du Festival de Cannes. Le 28 mai au soir, il a reçu le Grand prix du Jury accompagné d'une standing ovation de plusieurs minutes. Très ému, le réalisateur Robin Campillo a embrassé les membres de son équipe et du casting du film avant de monter sur la scène. Après avoir remercié les membres du jury, il a prononcé un vibrant discours en hommage aux victimes du sida, applaudi de nouveau à tout rompre dans le Palais des festivals.



"Je tiens à dire que je n'ai pas fait ce film seul (...) Je suis heureux que cela a été une aventure aussi collective pour rappeler une histoire qu'il l'a été tout autant. On n'est jamais aussi intelligent, aussi beau, aussi fort qu'à plusieurs", a commencé Robin Campillo. Son film 120 battements par minute raconte le combat de l'association Act Up dans les années 90 à travers les portraits de personnages forts comme Sean (Nahuel Perez Biscayart) séropositif, mais aussi Nathan (Arnaud Valois) et Sophie (Adèle Haenel).

