publié le 28/05/2017 à 20:35

"Vous n'êtes pas oubliés". Tel est le message qu'a voulu adresser Diane Kruger aux victimes du terrorisme dans le monde lors de la remise de son Prix d'interprétation féminine. Lors de la 70e cérémonie du Festival de Cannes, dimanche 28 mai, la récompense a été décernée à l'actrice allemande pour son rôle dans In The Fade, son premier grand rôle dans une production outre-Rhin.



"Je ne peux toucher ce prix sans penser à tout ceux qui ont été touchés par le terrorisme, a lancé Diane Kruger. Vous n'êtes pas oubliés". Une déclaration qui intervient alors que la semaine écoulée a encore vu de nombreuses victimes du terrorisme, de Manchester au Caire.

L'actrice, qui est également une ancienne top-modèle, a également eu un mot pour le réalisateur du film pour lequel elle a été récompensée. "Fatih, mon frère, merci d'avoir cru en moi, de m'avoir permis de faire ce film. Tu me donnes une force que j'ignorais avoir et n'oublierai jamais", a déclaré l'actrice à Fatih Akin le réalisateur d'In The Fade, en acceptant son prix.



"Je ne peux pas accepter ce prix sans penser à ceux qui ont été touchés par un acte de terrorisme." #DianeKruger #Cannes2017 pic.twitter.com/pHAFlDlBrl — CANAL+ (@canalplus) 28 mai 2017