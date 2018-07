Vanessa Paradis et Jean-Claude Van Damme vont partager l'affiche d'un film

Vanessa Paradis et Jean-Claude Van Damme dans le film "Chien"

publié le 29/07/2016 à 12:29

Une rencontre qui a du chien. Vanessa Paradis et Jean-Claude Van Damme vont jouer dans un nouveau long-métrage appelé Chien. La chanteuse et l'ancien bodybuildeur seront les héros du film tout comme le comédien Vincent Macaigne, également au casting du film.



Dans cette collaboration surprenante, le réalisateur Samuel Benchetrit a choisi un casting qui s'annonce d'ores-et-déjà explosif. Le célèbre belge connu pour son "aware" n'avait pas fait de film depuis 2012 avec Expendables 2 : unité spéciale. De son côté, le dernier film de Vanessa Paradis avait été dans la comédie Sous les jupes des filles en 2014.

Le film Chien raconte l'histoire de Jacques Blanchot, un homme qui mène une vie de chien. Il est mis à la porte par sa femme, et même renié par son propre fils car celui-ci pense qu'il n'est pas son père biologique. Arnaqué par son boss, il est au bout du rouleau, et devient le genre de type dont personne ne voudrait. Pour combler son manque affectif, il décide de s'acheter un chien très moche. En plein détresse psychologique, il finit par se comporter comme une bête docile et asservie.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.

"Chien" le tournage commence bientôt...avec Vincent Macaigne Vanessa Paradis et Jean-Claude Van damme pic.twitter.com/IXXGZrWbDD — samuel benchetrit (@sambench7) 24 juillet 2016