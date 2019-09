publié le 24/09/2019 à 12:30

Ce matin Stéphane Bern et son équipe reçoivent Valérie Trierweiler. 5 ans après le succès et le retentissement mondial de Merci pour ce moment, la journaliste et ex Première Dame présente son nouveau livre: On se donne des nouvelles, publié par les éditions les Arènes. Un ouvrage surprenant où Valérie Trierweiler mèle la petite et la grande histoire : elle parle d'elle bien sûr mais elle revient également sur les grands événements qu'elle a couvert pour son journal Paris Match, où elle officie depuis 30 ans ! L'occasion de (re)découvrir de très beaux portraits d'Alain Delon (avec qui on lui a prêté une liaison), Jacques Chirac, Michelle Obama et un certain François Hollande...

On se donne des nouvelles Crédit : les Arènes

"Voilà trente ans que le destin de Valérie Trierweiler se mêle à l’histoire de Paris Match, où elle est entrée jeune journaliste.

Accompagnant vingt de ses articles les plus singuliers, mêlant reportages et souvenirs personnels, elle fait défiler ses années Match, jalonnées de rencontres exceptionnelles.

Le jeu de la mémoire et des sentiments la conduit à confier ses doutes et ses joies, ses engagements et la nostalgie des jours d’avant. Elle raconte aussi sa reconstruction depuis la tornade de son départ de l’Élysée, jusqu’à connaître aujourd’hui « de si beaux lendemains ».

Dans ce livre généreux et plein de tendresse, la journaliste entrelace sa vie, Paris Match et notre histoire collective. Toujours honnête, parfois surprenante, Valérie Trierweiler se dévoile et nous donne ainsi des nouvelles."

Le coup de cœur patrimoine de Valérie Trierweiler: le château féodal de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. "Un joyau très prisé des touristes étrangers mais trop peu connu des français !"

Chateau de Montreuil-Bellay Crédit : 49

