publié le 26/02/2020 à 12:40

"La misogynie ?! On la subit encore au quotidien ! Pas plus tard qu'hier soir, en allant acheter des cigarettes, je me suis fait embêter par un type qui m'a suivie..." réagit vivement Caroline Vigneaux lorsque Stéphane Bern lui demande où on en est des rapports hommes / femmes dans notre société (voir les extraits vidéos de l'émission). Pas étonnant donc que la talentueuse humoriste, ancienne avocate, ait choisi de consacrer tout un spectacle à l'histoire de la domination masculine, à ses origines et aux comportements inacceptables qui en découlent toujours aujourd'hui. Un spectacle hilarant certes, mais également très érudit où le spectateur apprend que, dans notre pays, les femmes n'ont eu le droit de passer le bac qu'en 1924, qu'elles ont pu voter bien après les femmes turques et que, jusqu'en 1975, les hommes avaient le droit d'ouvrir et de lire le courrier de leur conjointe !

Que de chemin parcouru... mais la route est encore longue. Depuis la légende d'Adam et Eve (qu'elle appelle "les deux culs nus qui ont bouffé la pomme"), jusqu'à la plaidoirie de Gisèle Halimi lors du fameux procès de Bobigny en 1972, en passant par le Code Napoléon de 1804, Caroline Vigneaux nous ouvre les yeux sur ce qu'ont subi les femmes pendant des siècles... voire, sur ce qu'elles subissent encore. Sur scène, la comédienne n'hésite pas en effet à s'attaquer aux derniers tabous qui entourent la sexualité féminine: les règles, l'éjaculation, la masturbation... un discours décoiffant, mais salvateur !

Caroline Vigneaux croque la pomme (spectacle nommé aux Molières 2019) se joue dans toute la France jusqu'au mois de juin, avec un passage par le Grand Rex le 18 mars prochain dans le cadre de la prochaine édition du Festival d'humour de Paris.

Caroline Vigneaux croque la pomme Crédit : Grand Rex

Le live d'Antoine Elie:

C'est l'une des révélations majeures de l'année 2019. Fort du succès de son premier album, Roi du silence, sorti il y a tout juste un an, le jeune auteur-compositeur-interprète Antoine Elie en propose une version augmentée depuis la rentrée. Après le choc de ses premières chansons, Amas d'chair et Aïe, le rouennais d'origine y ajoute cinq titres aux influences rock, pop, trip-hop et rap. Ce matin dans le studio de Stéphane Bern, Antoine Elie interprète en public le magnifique morceau qui l'a fait connaître: la déchirante ballade La rose et l'armure (plus de 4 millions de vues sur YouTube !).

Antoine Elie se produira à la Cigale, à Paris, le 2 mars prochain.

Roi-du-silence-Prelude Crédit : Antoine Elie

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !