"Tintin" : Patrice Leconte va adapter "Les bijoux de la Castafiore" au cinéma

Le réalisateur et producteur Patrice Leconte en 2014

publié le 12/10/2020 à 15:52

"Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir !". La célèbre Castafiore, cantatrice culte de la saga Tintin, va avoir droit à son adaptation sur grand écran. On retrouvera son allure mondaine, sa voix si particulière et surtout ses bijoux dérobés dans le château de Moulinsart du fameux capitaine Haddock.

C'est le réalisateur Patrice Leconte (Les Bronzés, Ridicule, La Fille sur le pont) qui va se charger de transposer ce petit mystère de la bande-dessinée sur pellicule. "Un jeune producteur est en train de dealer avec les États-Unis les droits des Bijoux de la Castafiore. Il m’a confié le projet et je trouve ça formidable !, révèle le réalisateur dans les colonnes de Var Matin. Paramount France est collé au plafond de bonheur. Le projet est entre autres d’imaginer que le moindre petit rôle est tenu par quelqu’un de connu. On a notre Castafiore et Haddock", confie Patrice Leconte sans pour autant dévoiler les noms de ses futurs acteurs.

Le Bijoux de la Castafiore a déjà été adapté en dessin animé pour la télévision avec un grand succès. La série d'Hergé a aussi connu les salles obscures dans les années 60 avec Tintin et le Mystère de La Toison d'or de Jean-Jacques Vierne et Tintin et les Oranges bleues de Philippe Condroyer.

Le grand public est plus familier des films d'animation Le Crabe aux pinces d'or, L'Affaire Tournesol, Le Temple du Soleil, Le Lac aux requins ou encore Le Secret de la Licorne de Steven Spielberg. Les Bijoux de la Castafiore auront droit à des acteurs en chair et en os pour incarner le professeur Tournesol, Dupond et Dupont, Irma ou encore Séraphin Lampion. Aucune date de sortie n'a été évoquée pour l'heure.