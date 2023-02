"The Last of Us" : pourquoi le mot “zombie” n’est-il pas prononcé dans les séries de… zombies ?

Bella Ramsey et Pedro Pascal dans "The Last of Us"

L'épisode 7 de la série The Last of Us sort ce dimanche 26 février, alors que les fans attendent avec impatience le dénouement de cette première saison adaptée du jeu-vidéo, saison qui connait un véritable succès sur HBO. Il faut dire que le style apocalyptico-zombie trouve souvent preneur même s'il faut faire le tri avec la multiplication de séries et films du genre ces dernières années. Un genre qui a trouvé un second souffle notamment grâce à The Walking Dead, lancée en 2010, et qui a connu un succès (oscillant) pendant pas moins de 11 saisons.

Mais vous l'aurez peut-être remarqué, si ces séries et films parlent souvent d'un virus qui détruit l'humanité et transforme sa population en "zombies", ce mot est très rarement utilisé. "Rôdeurs", "marcheurs", "infectés"... tous les termes sont bons pour ne pas employer le mot "zombie". Auprès du magazine The Credits, Eben Bolter, directeur de la photographie sur The Last of Us, a même expliqué que ce mot était banni du tournage. "Nous n'étions pas autorisés à dire le Z-word sur le plateau, c'était comme un mot interdit, un mot tabou, on parlait des 'infectés'", explique-t-il.

Le directeur de la photographie justifie ce choix par le fait que The Last of Us n'est "pas une série de zombies", mais se concentre "vraiment sur nos personnages et les infectés sont un obstacle auquel ils doivent faire face".

Une question de standing ?

Pour The Walking Dead, où les protagonistes parlent de "rôdeurs" (walkers en Anglais), la justification est un peu différente. Elle a été apportée par Robert Kirkman, l'auteur de la bande-dessinée dont est tirée la série. Il explique que les personnages de la série ne savent simplement pas ce qu'est un zombie. "The Walking Dead se passe dans un univers où la fiction zombie n'existe pas. Personne dans The Walking Dead n'a vu un film de George Romero. Ainsi, ils ne connaissent pas les règles à suivre, en cas d'invasion de morts-vivants", a-t-il expliqué sur le plateau de Conan O'Brien.

Quand aux autres productions du genre, qui bannissent visiblement le mot "zombie", comme Je suis une légende, 28 jours plus tard, ou même Game of Thrones, aucune explication précise n'a été évoquée mais certaines théories sont à considérer. Notamment celle avancée par Robert Kirkman : les zombies n'existent pas, ils appartiennent à un univers fictionnel, par conséquent les personnages ne connaissent pas ce mot. L'autre argument qui peut être avancé, est que le mot "zombie" se rapporte à un genre assez péjoratif, de films d'horreur à petits budgets.

"Le folklore des zombies est très populaire. Or, nous voulions éviter les évidences, comme : 'Hey, pourquoi tu ne mets pas tout simplement une balle dans la tête de ce zombie, comme dans tous ces films que j'ai vu'", explique Robert Kirkman. Le "film de zombie", un genre à connotation péjorative également pour Eben Bolter, directeur de la photographie sur The Last of Us. "Il y a beaucoup de choses que The Last of Us n'est pas et déjà, ce n'est pas un film de zombies hollywoodien cliché, rétro-éclairé, où tout le monde est beau en gros plan", lance-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info