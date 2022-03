"The Full Monty" fait son retour en mini-série

On l’a appris lundi 28 mars : la joyeuse bande de The Full Monty est de retour et prépare une suite sous la forme d’une mini-série qui sera diffusée sur Disney+

Ce qui est super, c’est que les acteurs du film original seront de retour quelque 25 ans après : Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison, William Snape et Tom Wilkinson vont tous reprendre leurs rôles accompagnés de nouveaux personnages qui incarneront leurs enfants et petit-enfants.

Simon Beaufoy et Uberto Pasolini, respectivement scénariste et producteur du film de 1997, sont également au générique de cette série. "Nous sommes ravis de réunir à nouveau les Monty Men - qui évoluent désormais dans une ambiance chaotique composée d’enfants, de petits-enfants, d’animaux de compagnie et de membres plus ou moins nuisibles de leur entourage - pour montrer aux spectateurs à quoi ressemble leur quotidien 25 ans plus tard", explique Simon Beaufoy, créateur de la minisérie.

On ne sait pas encore qui se déshabillera et sur quelle chanson, mais on a déjà hâte de retrouver ces personnages très attachants qui nous donnaient à voir le quotidien de la classe ouvrière britannique des années 1980. Ça sera en huit épisodes et sur Disney+.