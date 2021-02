"The First Lady" : Gillian Anderson, Viola Davis... Ce que l'on sait de la série

publié le 24/02/2021 à 14:02

Après le succès de créations historiques comme The Crown sur Netflix, Showtime s’est lancé dans un projet de série qui ne manquera pas de fasciner le public : The First Lady. Une série télé qui retracera l’histoire américaine par le prisme des épouses des présidents américains.



Ce qui nous fait frétiller d’impatience, c’est le casting déjà annoncé. Gillian Anderson (que l’on a vu incarner Margaret Thatcher dans The Crown) sera Eleanor Roosevelt. Viola Davis (La couleur des sentiments, How To Get Away With Murder) jouera Michelle Obama. Elle est d'ailleurs l'une des productrices de ce projet. Betty Ford sera, quant à elle, jouée par Michelle Pfeiffer. Des actrices moins connues joueront ces First ladies plus jeunes. L'occasion sans doute de découvrir de nouveaux talents.

Gillian Anderson est la dernière recrue de The First Lady. "C'est une actrice avec un talent exquis. Elle est le choix parfait pour compléter ce trio puissant [avec Davis et Pfeiffer] et incarner ces femmes iconiques", a déclaré Amy Israel, vice présidente des fictions chez Showtime. La première saison de la série se concentrera sur les parcours de ces trois First Ladies (Ford, Roosevelt et Obama) et sera mise en scène par Susanne Bier qui a travaillé sur The Undoing qui a raflé 4 nominations pour les Golden Globes cette année. Si la saison 1 rencontre un grand succès, alors peut-être que les vies plus ou moins connues d'Hillary Clinton, Jackie Kennedy, Melania Trump, Barbara Bush ou Patricia Nixon auront droit à leurs adaptations...