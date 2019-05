publié le 15/05/2019 à 17:51

Après "Game of Thrones", c'est un autre pilier du petit écran qui s'apprête à faire ses adieux. Avec 12 saisons regardées par plus de 12 millions de téléspectateurs chaque année, la série américaine "The Big Bang Théory" va diffuser son ultime épisode jeudi 16 mai.



Le programme présentait les aventures d'une bande d'amis scientifiques, passionnés de pop culture, et cela a séduit le monde entier puisque selon le cabinet Parrot, la "TBBT" figurait parmi les cinq séries les plus populaires du monde.

Ce succès est dû, entre autres, à la réussite des personnages, adorés par les fans. Notamment le rôle de "Sheldon Cooper" interprété par Jim Parsons. Pour le producteur et scénariste Stephen Engel, qui a travaillé sur une trentaine d'épisodes durant les premières saisons, la série doit beaucoup de son succès à Sheldon. "C'était le mélange heureux d'un personnage et d'un acteur, qui était simplement magique," a-t-il indiqué dans un entretien à l'AFP.

Jim Parsons est d'ailleurs l'une des raisons principales de l'arrêt de la série, puisqu'il aurait fait savoir son désir d'arrêter. Alors que le diffuseur, la chaîne CBS, aurait volontiers poursuivi l'aventure.



La sitcom va donc s'achever lors du 277e épisode. Bonne nouvelle toutefois pour les fans de TBBT, la série "Young Sheldon" retraçant l'histoire du personnage culte, est toujours en production.