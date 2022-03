"The Batman" : que signifient les deux surprises finales pour la suite ?

Petite dispute entre policiers et Batman dans "The Batman"

The Batman n'est pas une création Marvel donc il n'y a pas vraiment de scène post-générique à proprement parler à la fin du film de Matt Reeves. Robert Pattinson ne découvre pas un secret de famille terrifiant et il ne fait pas non plus passer un casting pour trouver un hypothétique Robin. Rien de tout ça. Mais le film dissimule discrètement deux détails très importants.

Naturellement, si vous n'avez pas encore vu The Batman au cinéma et que vous ne voulez absolument rien savoir de ce film noir très réussi de près de trois heures, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin.

Dans l'une des dernières scènes du film, l'Homme-mystère incarné par l'effroyable Paul Dano est enfermé dans l'asile d'Arkham. C'est là qu'il fait la rencontre avec son voisin de cellule dont le rire et les référence au cirque ne laissent que peu de doute sur son identité. C'est bien le Joker qui s'exprime. On ne l'aperçoit que dans la pénombre mais son sourire, ses cicatrices et ses cheveux verdâtres sont des indices clairs. C'est le comédien Barry Keoghan (vu récemment dans le rôle de Druig dans Les Éternels de Marvel) qui est à l'œuvre. Fera-t-il aussi bien que Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto ou Joaquin Phoenix ? Il faudra attendre une éventuelle suite pour en être sûr.

D'ailleurs, en parlant de suite, celle-ci semble inévitable. Après le générique, l'expression "Good bye", apparaît mais elle est suivie par le fameux point d'interrogation de l'Homme-mystère. "Au revoir ?", semble interroger le film. Une façon subtile d'indiquer au public qu'il y aura bel et bien une suite. Suit, enfin, un écran avec une image subliminale et une adresse URL : www.rataalada.com. Pas d'indices ici mais l'occasion de se replonger dans les énigmes de The Batman.