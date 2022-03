"The Batman" : le Joker se dévoile dans une scène inédite

Robert Pattinson dans "The Batman"

Alors que The Batman cartonne dans les salles obscures françaises avec près de 2,5 millions de spectateurs, Matt Reeves, le réalisateur, et Warner Bros ont mis en ligne une scène coupée. Longue de cinq minutes, elle dévoile une rencontre entre le milliardaire costumé, incarné par Robert Pattinson, et son ennemi juré, le Joker, interprété par Barry Keoghan apparu récemment dans Les Éternels de Marvel.

On y voit Batman se rendre à l'asile d'Arkham pour demander l'aide de son ennemi pour localiser Riddler, le méchant du film joué par Paul Dano. S'en suit un dialogue où le Joker tenter de déstabiliser le justicier masqué.

La scène était initialement accessible sur le site www.rataalada.com après avoir résolu une série d'énigmes inspirées du plan maléfique de l'adversaire de Bruce Wayne dans The Batman.