publié le 08/01/2019 à 09:45

Qui ne se souvient pas de Tanguy, cet éternel adolescent qui refusait de quitter le cocon familial ? La comédie culte d'Éric Chatillez, sortie en 2001, "Tanguy", revient sur grand écran le 10 avril 2019, 18 ans après son premier volet. Les acteurs sont encore là : Sabine Azéma et André Dussollier qui campent les parents bonne pâte, quelque peu envahis par un fils - toujours joué par Éric Berger - enchaînant les études, confortablement installé dans sa chambre d'ado.



Le film avait eu un gros succès au box office : pas loin de 4,3 millions d'entrées sur le sol français. Et plus encore, le film est devenu un phénomène de société émanant d'une réalité sociale. Par choix ou faute de moyens, nombreux sont les enfants qui reviennent vivre chez leurs parents. Le terme "Tanguy" est ainsi devenu viral. Le prochain épisode annonce la couleur dans sa bande-annonce : les trois acteurs, le fils au centre, dans un lit. Tanguy serait-il encore une fois de retour à la maison ?