"Super-héros malgré lui" très bien accueilli par le public du Festival de l’Alpe d’Huez

C’est une habitude que nous avions perdue l’an dernier à cause de la pandémie… Le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez revient en 2022 avec une 25e édition à l’affiche exceptionnelle. Le festival a commencé par la projection en avant-première d'un film très attendu, celui de Philippe Lacheau et de sa bande. Son nouveau film Super-héros malgré lui sortira le 9 février prochain. Une comédie très appréciée par le public de la salle du Palais des Sports de l’Alpe d'Huez lundi 17 janvier.

"Ça rassure, ça me met les frissons de réentendre ces applaudissements... C'est très émouvant pour moi, a réagi Philippe Lacheau. Plusieurs choses peuvent nous rassurer. Il y a des films qui ont cartonné pendant la période de Noël, on l'a vu avec Spider-Man: No Way Home ! Pour discuter avec les exploitants, ils attendaient vraiment ça !".

Dans Super-héros malgré lui, Philippe Lacheau joue le rôle de Cédric dont le rêve est d’être acteur. Il décroche enfin un rôle pour jouer dans "Badman", un film de super-héros mais suite à un accident, le jeune homme perd la mémoire. À son réveil, il est persuadé d’avoir vraiment des super-pouvoirs et en bon justicier, va se lancer aux trousses d’un très très méchant…

Ce film est très réussi, avec toujours la patte Lacheau : ce sens inné de l’énorme gag qu’on ne voit pas venir. Il y a des moyens à l’écran, cette fameuse bande composée d’Élodie Fontan, Tarel Boudali, Julien Arruti… C’était un pari de se frotter à ce genre de films qu’on pratique très peu en France : les super-héros, avec toutes les références à Marvel, Batman... Super-héros malgré lui est son cinquième film de réalisateur depuis le phénomène Babysitting qui l'a révélé au très grand public. Chacun de ces films fait autour de 2 millions de spectateurs en salles, voire plus.

Au programme cette année

Le Festival de l’Alpe d’Huez 2022 devrait connaître plusieurs moments forts cette année. Des avant-premières avec ce mardi 18 janvier la projection de Rumba la vie" le nouveau film de Franck Dubosc. On verra aussi Alors on danse le nouveau Michèle Laroque, la présidente du jury qui travaille à distance pour l’instant puisqu’elle a été testée positive au coronavirus, mais aussi J’adore ce que vous faites avec Gérard Lanvin et Artus ou Le temps des secrets de Christophe Barratier d’après Pagnol…

Pour la compétition : Jérôme Commandeur avec Irréductible, Kev Adams avec Maison de retraite, Jumeaux mais pas trop avec Ahmed Sylla, La brigade avec Audrey Lamy et François Cluzet ou encore le très attendu La revanche des crevettes pailletées. Ajoutons des séances spéciales consacrées à Un éléphant ça trompe énormément ou Didier avec le tandem Bacri-Chabat. Bref pas de quoi s’ennuyer d’ici samedi soir, jour du palmarès.