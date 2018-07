publié le 31/08/2016 à 09:57

Puisque c'est la rentrée, c'est aussi le moment de faire le bilan de l'été. Ces derniers mois, trois films s'imposent comme les grands vainqueurs, avec plus de 3 millions d'entrées chacun : Le Monde de Dory, Camping 3 et L'Âge de glace 5. Juste derrière, on note un beau succès pour le film d'animation Comme des bêtes qui approche lui aussi les 3 millions de tickets vendus. On trouve ensuite Insaisissables 2 et Suicide Squad, les deux blockbusters de l'été, avec 2 millions de spectateurs. Le cinéma français a un peu été délaissé, avec un gros revers pour Moka : le film qui met en scène Nathalie Baye et Emmanuelle Devos ne dépasse pas les 150.000 entrées. Enfin, quelques échecs pour des longs-métrages qui s'annonçaient pourtant comme des favoris : le dernier Star Trek, Peter et Elliott le dragon et même Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, qui reste sous la barre des 800.000 entrées.



Si le cinéma français a souffert ces dernières semaines, la situation pourrait s'améliorer dans le mois qui vient. Grâce notamment à Un petit boulot, l'une des bonnes surprises du Festival du film francophone d'Angoulême. Ce thriller à l'humour noir et décapant, film posthume de Pascal Chaumeil qui sort mercredi 31 août en salles, met en scène Romain Duris et Michel Blanc (qui l'a co-écrit) : un caïd de province engage un ouvrier au chômage pour liquider sa femme infidèle. D'abord réticent, le garçon va se prendre au jeu tout en restant un amateur maladroit.

"Nocturama" et "Le Fils de Jean", deux autres sorties attendues

Ce mercredi 31 août, les spectateurs pourront découvrir trois autres films dans les salles obscurs. Le premier, Nocturama, est une fresque fascinante de Bertrand Bonello sur une jeunesse en colère et en perte de repères. Des garçons et des filles de tous milieux décident de poser des bombes dans Paris avant de se retrancher dans un grand magasin. Un film auquel le réalisateur pensait depuis cinq ans, évidemment rattrapé par les attentats qui ont touché la France depuis. Dans un autre genre, Divines de Houda Benyamina, récompensé par la Caméra d'Or au dernier Festival de Cannes, dépeint le quotidien violent de jeunes filles de banlieue, confrontées aux rêves de lendemains qui chantent.

Enfin, Le Fils de Jean, le nouveau film de Philippe Lioret, met en scène Pierre Deladonchamps dans un drame familial aux accents de thriller : un jeune homme reçoit un coup de téléphone lui annonçant que son père, qu'il n'a jamais connu, vient de mourir. Il s'envole alors pour le Canada où vivait son père, pour y rencontrer ses frères. Le talent de Philippe Lioret, c'est de transformer un film de famille en film à suspense.