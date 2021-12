"Spider-Man: No Way Home" : Tom Holland et Zendaya nous répondent

Spider-Man: No Way Home sera l'événement cinéma pour les fans de super-héros en cette fin d'année 2021. Un feu d'artifice d'humour, d'action et d'effet spéciaux quelques jours avant Noël. Mais aussi un film avec de nombreux secrets... RTL a pu donc poser quelques questions aux deux acteurs principaux de ce film tant attendu : Tom Holland et Zendaya. L'acteur britannique, célèbre pour sa capacité à révéler ce qu'il ne doit pas, a bien retenu la leçon de ses erreurs passées. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo et cette interview sont garanties sans spoilers.

Commençons par le commencement donc, et la découverte du scénario de ce No Way Home. "Je n'ai pas lu le script mais on m'a pitché le concept. Et j'étais suspicieuse... Parce que je me disais : vous n'arriverez jamais à faire ce film..., se souvient Zendaya. Je me disais : ne t'accroche pas trop à cette idée. Ça va changer. Ce n'est pas possible. Mais regardez...

"Ils nous ont bien eu !, renchérit Tom Hollande. J'étais complètement époustouflé. Quand on m'a pitché l'idée, j'étais vraiment sceptique sur la faisabilité du projet. Nous avions besoin de beaucoup de gens d'accord pour le faire. Sinon le concept ne marcherait pas... Quand j'ai lu le script et que j'ai vu qu'on allait vraiment faire ce film j'étais très excité. Mais aussi terrifié." Nous pouvons vous confirmer qu'il y a en effet "beaucoup de gens" au casting de ce film. Et tous ces personnages secondaires sont particulièrement bien traités par le scénario. Il ne s'agit pas de fan-service vide de sens.

Silk, Spider-Woman, Miles Morales...

Comment perçoivent-ils la suite des aventures de leurs personnages. Voudraient-ils conserver ces rôles pour faire plus qu'une trilogie ? "Je ne sais pas. Ce qui est beau avec ce film c'est que nous sommes très tranquilles sur ce qui pourrait advenir. Il faut accepter que si les choses doivent changer même sans vous eh bien c'est vraiment OK, relativise Zendaya. Et je serai toute aussi impatience de découvrir une suite, une autre version... Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a, ce qu'on a pu créer et savoir quand lâcher l'affaire."

"Moi mon but, c'est que je veux que le public en veuille toujours plus. Je ne veux pas que les gens se demandent : 'Ok, qui sera le prochain ?', s'amuse Tom Holland. Je veux que l'univers de Spider-Man continue à grandir. J'adorerais voir un film avec Miles Morales, avec Silk, un film Spider-Woman.. Les possibilités sont infinies avec cette franchise. S'ils veulent que je sois le capitaine de ce navire je serai vraiment ravi de l'être. Mais les gens vont bien finir par se lasser de moi un jour ou l'autre... Mais ce sera encore mieux. Un univers plus grand, plus divers et sans doute plus populaire que jamais !, conclut-il.