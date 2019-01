publié le 16/01/2019 à 14:58

Impossible de voir le nom de SOS Fantômes sans que le refrain au synthé très années 80 ne résonne. La ritournelle ne s'arrêtera pas de si tôt puisqu'un nouvel épisode est en préparation. Après les deux films cultes de Ivan Reitman (aussi connus sous le titre américain Ghostbusters) sortis en 1984 et 1988, un spin-off au casting entièrement féminin

signé Paul Feig (Mes Meilleures Amies), n'avait pas trouvé son public en 2016.



Pour le troisième film, il n'est donc pas question d'un reboot mais d'une suite des deux premiers classiques. Et qui pour tourner ce long-métrage ? Rien de moins que le fils du réalisateur de la saga originelle, Jason Reitman, rapporte le magazine américaine Variety. Le cinéaste a notamment réalisé le très réussi Juno, avec Ellen Page.



La date de sortie est déjà fixée à l'été 2020 et sera distribué par Sony. Cependant, concernant le casting, rien à été dévoilé. Quid de la fine équipe de chasseur de fantômes ? Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis seront-ils de la partie ?

En attendant la réponse, Jason Reitman revient au cinéma le 16 janvier 2019 avec The Front Runner, drame centré sur un jeune sénateur (Hugh Jackman) promis au plus bel avenir, favori pour l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle de 1988. Une ascension qui fut brutalement stoppée par la révélation d’une liaison extraconjugale.