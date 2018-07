Séries : "Aux États-Unis, il y a 500 nouvelles saisons par an", explique un spécialiste

publié le 27/04/2018 à 14:20

Le Festival Séries Mania met le cap dès ce vendredi 27 avril sur Lille pendant 9 jours. Il faut dire que les Français sont de plus en plus passionnés par ces programmes. 69% des français regardent au moins une série par mois. "Même nos parents étaient fans de séries", rappelle sur RTL Alain Carrazé, journaliste spécialiste télé et co-auteur du livre Series Anatomy : le 8e art décrypté (éditions Fantask).



"Ce qui a véritablement changé, c'est qu'il y a de plus en plus de diffuseurs", indique-t-il. "Rien qu'aux États-Unis, il y a 500 nouvelles saisons par an", éclaire le journaliste en rappelant qu'entre Netflix, Amazon, le câble et les chaînes payantes, le choix est vaste.

"Et chaque diffuseur, quel qu’il soit, veut avoir sa série", explique Alain Carrazé. "Même une chaîne comme National Géographic, qui est une chaîne de documentaires, elle diffuse en ce moment une série remarquable avec Antonio Banderas dans le rôle de Picasso".