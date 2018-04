Séries Mania : "Un festival qui va gagner en ampleur", selon son président

publié le 22/04/2018 à 20:31

Lille affiche ses ambitions : devenir le numéro un des festivals de séries en France. Séries Mania, c'est la réincarnation, ou le prolongement d'un festival qui existait déjà à Paris depuis huit ans. "C'est une renaissance, puisque c'est un festival qui va gagner en ampleur", explique Rodolphe Belmer, ancien dirigeant de Canal + et désormais président de Séries Mania, qui démarre vendredi 27 avril, à Lille.



Pour l'occasion, les organisateurs ont fait venir le vrai trône de Game of Thrones. "Ça, c'est la partie un peu festive de l'événement, pour lui donner un peu du relief et un côté bon enfant", commente Rodolphe Belmer. Au programme du festival, des projections, mais aussi toute une série d'événements en ville, pendant dix jours. "L'idée, c'est que la ville de Lille résonne au rythme du festival et que son cœur batte au rythme des séries", confie celui qui décrit Séries Mania comme "un gros événement populaire".

Et de se réjouir : "On a ouvert la billetterie il y a quelques jours et les billets se sont arrachés ! C'est quasiment déjà plein, alors que même la promotion n'a pas commencé". C'est la nouvelle série dramatique d'HBO, Succession, qui ouvrira le festival. Et en clôture, les deux premiers épisodes de Babylon Berlin. D'emblée, la couleur est donnée : Séries Mania est un festival international. "On assiste à une montée de qualité dans l'écriture des séries", commente Rodolpe Belmer, qui met en avant des séries qui ne sont pas forcément américaines.

Et d'ajouter : "On pense que notre pays a besoin d'un grand festival de séries, pour pouvoir faire la promotion et assurer le rayonnement mondial de la production audiovisuelle française".

Dans l'actu média cette semaine

- Le groupe TF1 continue de renforcer ses équipes à l'approche de la Coupe du monde de football. Après Nathalie Iannetta, il fait appel à Patrick Chêne. À peine guéri de son cancer, l'ancien présentateur de 61 ans devrait animer deux émissions quotidiennes sur LCI.



- "Explicite", média lancé par d'anciens journalistes d'iTélé, a fait le pari du zéro pub en passant à un financement exclusivement grâce aux abonnés.



- Elle avait été écartée à cause d'un curieux imbroglio administratif : Marie-Christine Saragosse retrouve à partir de demain et pour cinq ans son poste de PDG de France Médias Monde, qui regroupe RFI et France 24.



- Il était le créateur et le réalisateur d'Une famille formidable, l'un des séries télé les plus populaires de ces vingt dernières années : Joël Santoni est mort à 74 ans.



- Amazon a longtemps gardé secret le nombre de ses abonnés vidéos à son service, un secret levé cette semaine : la barre des 100 millions d'abonnés a été dépassée. Netflix en compte 125 millions.



- Avec plus de 13% de part d'audience, RTL bat un nouveau record : depuis dix ans, aucune radio n'avait à ce point dominé le marché, d'après la dernière enquête Médiamétrie. RTL, c'est plus de 6,4 millions d'auditeurs par jour.