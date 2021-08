"Scènes de ménages" : Louise et Jalil "racontent une France qui existe bien, diverse"

Scène de ménages fait sa rentrée avec un tout nouveau couple. D'un côté, Louise, folle de cuisine, de l'autre Jalil, beau sapeur-pompier lui déclarant régulièrement sa flamme, logique... À compter de ce lundi 23 août 2021, vous pourrez faire connaissance, à 20h30, sur M6 de ce nouveau binôme sympathique. Forcément sympathique.

Lui, c'est Ryad Baxx, elle Claudia Mongumu, ils sont encore médiatiquement inconnus mais ils intègrent une fiction à part, sacrée "série préférée des Français". En couple depuis 5 ans, Louise et Jalil, leurs personnages, sont des trentenaires qui se connaissent depuis le collège. Un peu trop étouffés par la proximité de leurs familles respectives, ils pensaient enfin s’émanciper et mettre de la distance en s’installant à Paris où Louise débutait une carrière dans la banque et Jalil était sapeur-pompier.

Mais lorsque le père de Jalil a annoncé la vente de son vieux troquet, situé dans leur quartier d’enfance en pleine gentrification, Louise décide de prendre le relai. Elle convainc Jalil de profiter de l’aubaine pour mettre à profit son don pour la cuisine et lancer son restaurant. Tandis que Louise va tenter ce nouveau départ, Jalil, pour l’aider à atteindre son objectif, renonce au statut prestigieux de pompier de Paris pour un poste dans la brigade de leur ville provinciale d’origine. Notre jeune couple coche donc deux cases, jeunesse et diversité.

"On coche ces deux cases mais on raconte une France qui existe bien, diverse, note Claudia Mongumu. La série est une sorte de kaléidoscope. Nous, on joue un couple de jeunes Français issus de l'immigration. Les vrais questionnements sur les origines, on se chambre avec. Le ressort comique est dans les parents. La famille de Jalil aurait préféré que la famille de Louise soit de la même origine donc ça crée des situations drôles et savoureuses."

Ils rejoignent ainsi Léo et Leslie, les jeunes urbains, Emma et Fabien les "rurbains" avec une enfant en bas âge, José et Liliane les quinquas provinciaux, Camille et Philippe et leur clash bourgeois/bohème et enfin Huguette et Raymond, les indétrônables retraités-stars de la série.