RTL Pop Ciné en fête !

publié le 30/05/2021 à 09:00

En cette veille de la fête de la radio nous recevons Gilles Jacob ! Longtemps à la tête du festival de Cannes, il nous fera rêver en partageant avec nous les coulisses de cet évènement qui attire chaque année sur La Croisette le cinéma français et étranger, amateur comme professionnel ! A l'occasion de leur réouverture, nous reprendrons la route des musées, mais, au cinéma ! Enfin, dès le 31 Mai c'est fête de la radio ! A cette occasion nous vous proposerons de redécouvrir ensemble tous ces films qui mettent en lumière l'un des médias les plus appréciés des français !



Jeu

GRUNDIG

Puisque c’est la fête de la radio cette semaine, et que l’on fête les 100 ans de la radio, nous vous offrons des enceintes radio, GTB BAND, de GRUNDIG ! Pour profiter de vos playlists, elle se connecte à votre téléphone, diffuse un son 360 degrés et vous permet également de capter parfaitement les radios en D.A.B.+ , c’est à dire toutes les radios numériques nationales et régionales avec une grande qualité de son. Cette enceinte-Radio GTB -BAND, qui fait partie de la nouvelle génération des produits audio GRUNDIG, vous permettra de capter vos radios partout, dans une excellente qualité et d’accéder avant tout le monde à la radio du futur !



Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet ! Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté ! L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche