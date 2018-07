Robert Pattinson et 3 albums mythiques des Beatles, U2 et Bob Marley réédités

Robert Pattinson et trois albums mythiques réédités dans "Laissez-vous tenter"

publié le 26/05/2017 à 12:52

Cinéma

Avant dernier jour de compétition au Festival de Cannes ce vendredi, avec L'Amant double de François Ozon, et un retour sur Good Times, avec Robert Pattinson, et la révélation du casting voix de Cars 3.

Robert Pattinson sur le tapis rouge du Festival de Cannes le 25 mai 2017 Crédit : Jean-Marc Haedrich/SIPA

Musique

On se replonge dans trois albums cultissimes, qui reparaissent : Sgt. Pepper's des Beatles, Exodus de Bob Marley et The Joshua Tree de U2.

U2

