Jade Lagardère dévoile "Amber Blake", sa première bande dessinée

publié le 25/05/2017 à 10:51

Une nouvelle héroïne au lourd passé fait ses débuts en bande dessinée. Son nom est Amber Blake. L'auteure de cette histoire n'est autre que Jade Lagardère, l'épouse du chef d'entreprise Arnaud Lagardère. Un premier album pour la jeune femme, qui, à 26 ans, a longtemps été mannequin. Mais sa passion pour l'écriture remonte à sa plus tendre enfance. "Depuis toujours, j'aimais l'écriture, depuis toute petite, j'écris (...). J'avais besoin d'inventer. Je me créais mes personnages.", confie Jade Lagardère.



Après un premier scénario écrit à 18 ans, qui est resté dans les tiroirs, la mannequin s'est remise à l'écriture en 2015. Elle a imaginé l'histoire d'une jeune femme qu'elle a appelée Amber Blake. "J'avais besoin de créer un personnage féminin, une fille forte, impitoyable. C'est une BD engagée, ça parle de sujets forts comme la pédophilie, les violences, la prostitution, qui me répugnent", explique-t-elle.

Une héroïne déterminée qui veut se venger

La justice a un nouveau visage, celui de ce personnage qui lui ressemble beaucoup. Amber Blake a grandi dans un orphelinat, élève brillante, elle a été repérée par une association philanthropique qui finance les études supérieures d'élèves à la fois surdoués et défavorisés, c’est possible. Or cette association s'avère dirigée par un pervers qui abuse des filles qu'il repère. Mais Amber n'est pas du genre à s’en laisser conter. Une fois son diplôme en poche, elle va rejoindre une agence non-gouvernementale qui combat le crime organisé pour se venger de son bourreau.

La couverture d'"Amber Blake" par Jade Lagardère et Butch Guice Crédit : Glénat

Je suis un vrai garçon manqué dans un corps très féminin. Jade Lagardère





Nous voilà embarqués dans une bande dessinée d'action à la manière de Jean Van Hamme (Largo Winch, XIII). "J'adore tout ce qu'il fait. J'adore les parcs d'attractions, les sensations fortes, les jeux vidéos... Je suis un vrai garçon manqué dans un corps très féminin", explique Jade Lagardère.



Et si Amber Blake ressemble physiquement à sa créatrice, une belle femme brune de plus d'un mètre 83, filiforme et sportive, elles ont d'autres points communs, comme "son côté déterminé, têtue, et celui de toujours vouloir penser aux autres avant de penser à soi-même", même si Jade Lagardère explique que Amber est "beaucoup plus forte" qu'elle.



Jade Lagardère dévoile son premier album, Amber blake, dessinée par Butch Guice et qui annonce une longue série éditée par Glénat.