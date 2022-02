Que vaut "Totems", la série d'espionnage made in France d'Amazon ?

Comme Netflix, Amazon Prime Video n'oublie pas de lancer ses séries françaises. L’une d’entre elles s’appelle Totems et sa diffusion commencera dès le 18 février 2022. Une série d’espionnage qui nous replonge en 1965, en pleine Guerre Froide, avec Francis - un prénom qui fleure bon les années 60 - jeune scientifique français spécialisé dans le spatial recruté (un peu contraint et forcé) pour travailler pour les services secrets français.

Francis est un espion gabardine, cartable, mocassins à semelle crêpe façon John Le Carré. Sa mission, marquer à la culotte un scientifique soviétique pacifiste qui travaille une bombe nucléaire téléguidée. Sauf qu’aux côtés de ce monsieur, il y a sa fille Ludmylla, que le KGB a forcé à surveiller des fois qu’il aurait des envies de passage à l’Ouest. Évidemment il va y avoir rapprochement Est-Ouest entre Francis et Ludmylla...

On retrouve un petit côté Bureau des Légendes au temps du presse-purée, la reconstitution de l’époque est très soignée, le scénario plein de suspense et le casting parfait avec notamment Niels Schneider, César du meilleur espoir en 2017 (Diamant Noir) qui joue Francis et José Garcia dans celui de son agent de terrain, totalement à contre-emploi. Nous avons été happés les 8 épisodes de cette nouvelle série.