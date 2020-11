"Prison Break" : pourquoi Wentworth Miller a décidé de quitter la série

publié le 10/11/2020 à 14:08

C'est un message fort qu'a écrit Wentworth Miller sur son compte Instagram. L'acteur qui aura incarné Michael Scofield et donné chaud aux téléspectateurs et téléspectatrices, claque la porte de Prison Break. Non pas pour caprice, non pas pour une histoire de gros sous.

"J'ai officiellement quitté Prison Break", démarre Wentworth Miller dans son post publié le 9 novembre dernier, sur son compte Instagram. "Je ne veux plus jouer de personnages hétérosexuels. Leurs histoires ont été d'ores et déjà racontées", poursuit l'acteur qui avait fait son coming-out en 2013. "Si vous étiez fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… Je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème", conclut-il.

Wentworth Miller a reçu, vous vous en doutez, de nombreux commentaires homophobes à la suite de ce message, mais aussi des messages de soutien, notamment de Dominic Purcell, qui incarnait le frère de Michael, Lincoln Burrows dans Prison Break : "On a bien rigolé mon pote. Quelle expérience ça été. Je te soutiens à 100% et je comprends ton raisonnement. Je suis content que tu aies pris cette décision pour ta santé et ta vérité. Continue de poster des messages. Je t'aime frère".

Wentworth Miller dénonce aussi l'homophobie

Le message de l'acteur n'est pas qu'autour de son départ de la série Prison Break. Engagé pour la communauté LGBTQ+ et leurs droits, Wentworth Miller condamne les commentaires homophobes. "Bien évidemment, il y a des messages et des commentaires que j'apprécie moins. Qui sont ces gens sur mon compte ? De quel pays aux valeurs qui datent de l'Âge de Pierre sortent-ils ? Des États-Unis ?", se demande l'acteur avant de conclure : “Je ne m’inquiète pas pour moi. Je ne peux pas être ‘harcelé’ sur cet espace. J’ai beaucoup de solutions : effacer, bloquer, désactiver, etc. Mais je prends au sérieux le fait que de jeunes queers puissent venir ici (sur son compte Instagram), qu’ils aient fait leur coming-out ou envisagent de le faire… Je ne veux pas qu’ils soient exposés à ces conneries".