Keanu Reeves : main dans la main sur le tapis rouge avec Alexandra Grant

Keanu Reeves et Alexandra Grant au LACMA 2019 Art + Film Gala, le 2 novembre 2019

publié le 05/11/2019 à 09:51

En 35 ans de carrière, c'est une première. L'acteur Keanu Reeves, star de Matrix, n'avait jamais foulé le tapis rouge - ou tout autre évènement public - accompagné. Ce samedi 2 novembre, il a tenu à faire une petite exception.

Pour la soirée annuelle Gala Art + Film, du musée LACMA à Los Angeles, Keanu Reeves était main dans la main avec Alexandra Grant. Selon les informations du quotidien britannique Daily Mail, sa partenaire artistique sera nouvelle compagne. En effet, l'artiste de 46 ans est non seulement peintre, sculptrice et documentariste, mais aussi écrivaine et a publié un livre avec Keanu Reeves. Tous deux ont également fondé une maison d'édition : X Artists' Books.

L'acteur de 55 ans et sa compagne ont posé, tout sourire, devant la presse internationale. Heureux peut être ne plus enfin se cacher.

Keanu Reeeves et Alexandria Grant, heureux sur le tapis rouge du LACMA Art + Film Gala Crédit : Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP