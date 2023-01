Pour Omar Sy, l'histoire des tirailleurs sénégalais et celle des Poilus s'additionnent

Invité de l'émission Sept à huit, dimanche 1er janvier 2023, Omar Sy a raconté la genèse du film Tirailleurs, dont il est coproducteur. Avec cette œuvre cinématographique, il rend hommage aux tirailleurs sénégalais, à son père et à son histoire personnelle.



En se concentrant sur les personnages de Bakary et de Thierno, Tirailleurs revient sur l'histoire des 200.000 tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Une histoire qui fait écho au récit familial d'Omar Sy, dont le père est sénégalais. Dans Tirailleurs, il s'exprime d'ailleurs en peul, la langue de ses deux parents, dans laquelle il a été élevé.

Avec ce film, l'acteur espère apporter un message d'apaisement. Pour lui, l'histoire des tirailleurs sénégalais ne vient pas effacer celle des Poilus : "elles s'additionnent. Ce sont toutes ces histoires qu'il faut accepter et reconnaître", a affirmé l'acteur durant son interview. Mariée à une femme blanche, ayant des enfants métis, Omar Sy considère qu'il vit "le mélange et l'harmonie. Je sais que c'est possible", a-t-il assuré.

Le film raconte également la transmission entre un père et son fils. Après chacun de ses rôles de père, Omar Sy, qui a cinq enfants, voit sa relation évoluer avec eux. Grâce à ce film, il s'est questionné sur ce qu'il serait prêt à faire pour ses enfants. "Pour lequel d'entre eux, j'irai le plus loin ? J'ai la réponse, mais je ne peux pas le dire", a-t-il conclu en riant.

