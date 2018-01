publié le 09/01/2018 à 11:30

Pierre Lemaitre revient avec Couleurs de l'incendie chez Albin Michel, la suite d'Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Comme dans le dernier roman cité, les premières pages de Couleurs de l'incendie sont un morceau d'anthologie : on enterre Marcel Péricourt, le banquier génialement arnaqué par son fils Édouard, gueule cassée de 1918 et son ami Albert Maillard, les héros du livre précédent. Sa fille, Madeleine, s'apprête à reprendre la tête de la fortune familiale, mais un tragique coup de théâtre fait dérailler le bon déroulement des obsèques, c'est le début d'une terrible machination qui va ruiner Madeleine Péricourt.



La suite du livre sera la vengeance de Madeleine contre ceux qui ont causé sa perte. Une sublime Monte-Cristo en jupons. Couleurs de l'incendie, c'est d'abord un hommage à Alexandre Dumas. "J'essaye de mettre mes pas dans les pas du maître, modestement. J'ai été marqué étant enfant par Alexandre Dumas. J'essaye d’écrire les livres que j'aimais quand j'étais enfant. Dans ce livre-là, on a un hommage au roman du XIXe, on a du Balzac, du Hugo, du Stendhal, je me suis amusé à mettre quelques clefs", explique Pierre Lemaitre.

Madeleine, grande héroïne de "Couleurs de l'incendie"

Couleurs de l'incendie, c'est aussi un hommage au courage d'une femme, Madeleine, seule contre l'adversité et un monde d'hommes. "C'est une femme qui est en proie aux hommes. Elle a le pouvoir de l'argent et du désir sexuel, elle se trouve dans une situation compliquée d'être une femme de pouvoir au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Personnage secondaire dans Au revoir là-haut, Madeleine se retrouve propulsée héroïne dans la suite. Une idée que tient à garder Pierre Lemaitre puisque "dans la trilogie, chaque livre va prendre un personnage secondaire du précédent roman". Il continue en expliquant : J'ai trouvé plein de personnages amusants qui avaient un bon potentiel narratif".

Paul Péricourt, un personnage émouvant

Le personnage le plus émouvant de Couleurs de l'incendie est Paul, le fils handicapé de Madeleine Péricourt, le corps blessé, mais l'âme hypersensible. Il est comme une espèce de double d'Edouard, la gueule cassée d'Au revoir là-haut.



Cette attention aux êtres physiquement fracassés vient de l'histoire familiale de Pierre Lemaitre. "Cela mon vient de mon père qui était un homme handicapé, très drôle, mais contrefait [il était scoliotique]. Cette tragédie personnelle, je l'ai mis dans mes livres, mais il est toujours difficile d'en parler", confie Pierre Lemaitre.



