"Peacemaker" : ce que l’on sait de la nouvelle série DC Comics avec John Cena

Grâce à un cocktail d'humour et d'action, DC Comics réajuste sa mire avec Peacemaker, une série spin-off du film The Suicide Squad, consacrée à un anti-héros incarné par John Cena, qui sortira le 13 janvier sur HBO. Pas facile de savoir à quoi s'attendre avec DC ces dernières années, qui a souvent déçu avec des longs-métrages peu convaincants comme Justice League ou Aquaman. Suicide Squad en 2016 n'a pas non plus déchainé les foules.

En revanche, la suite de ce film consacré à des escrocs anti-héros comme Bloodsport ou Harley Quinn, The Suicide Squad, sortie en 2021 a été nettement plus saluée par la critique et les spectateurs, certainement grâce à son réalisateur James Gunn, à qui on doit la saga des Gardiens de la Galaxie. Dans The Suicide Squad, vous avez pu notamment découvrir le personnage de Peacemaker, qui a donc le droit à sa propre série.



Ce "tueur entraîné", comme il est décrit dans la bande-annonce est interprété par John Cena. On y découvrira le contexte familial compliqué de cet anti-héros patriotique déjanté. "J’aime vraiment le fait que ça aborde beaucoup de choses sur ce que la famille signifie pour nous, chercher l’approbation des autres, comment vivre votre vie, l’inné et l’acquis, et la façon dont nous sommes élevés", expliquait l'ancien catcheur à SFX Magazine.

La première saison de 8 épisodes débarquera le 13 janvier sur HBO Max, avec, petite originalité, une scène post-générique pour chaque épisode.