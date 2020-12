OCS, Amazon, Disney+, Salto... Nos 9 coups de cœur de décembre 2020

publié le 02/12/2020 à 18:22

Il n’y a pas que Netflix dans la vie. Même si le géant du streaming domine son marché, y compris en France, les téléspectateurs et internautes disposent désormais d’une vaste offre de divertissement pour découvrir des montagnes de séries télé et de films. Une façon de mieux vivre le confinement en attendant Noël et la réouverture des salles de cinéma.

En ce mois de décembre 2020, les plateformes de streaming comme OCS, Disney+, Salto ou Amazon Prime Video font le plein de nouveautés et ressuscitent - comme les chaînes historiques - toute une panoplie de programmes culte ou étiquetés "Noël" pour combler vos plateaux télé hivernaux. Mais, rassurez-vous, il n'y a pas que ça.

Nous avons donc compilé ici nos découvertes, pépites et autres plaisirs coupables qui sauront, nous en sommes certains, vous satisfaire quel que soit le service auquel vous êtes abonnés. Si vous êtes abonnés à Netflix et seulement Netflix, vous pourrez trouver le programme complet de ce mois de décembre 2020 ici.

Disney+

The Mandalorian (saison 2) : c'est la série incontournable de cette fin d'année. Avec son chasseur de prime et le désormais ultrapopulaire Baby Yoda, The Mandalorian a réussi à calmer les insatisfactions des fans de Star Wars après la fin de la trilogie consacrée à la jeune Rey au cinéma. The Mandalorian, c'est la preuve que Disney peut se permettre d'être dans une posture créative minimaliste tout en retrouvant l'esprit foutraque, joyeux et épique de la trilogie originelle. Un vrai tour de force.

> Soul - Bande-annonce (VF) | Disney+

Soul : en ce mois de décembre, Disney transforme sa plateforme en cinéma de substitution avec la sortie de Mulan (qui devait sortir au cinéma) et de Soul (même combat). Si nous ne pouvons que vous conseiller de regarder le dessin animé Mulan plutôt que le film en live-action qui a été créé pour 2020 et qui manque un peu de substance et d'âme, Soul (justement) devrait vous apporter ce qu'il faut pour décembre. Du jazz, un héros attendrissant, ce film Pixar s'annonce comme un torrent d'émotions et de musique.

Amazon Prime Video

The Expanse (saison 5) : la série a été rattrapée de justesse par Amazon après avoir été vendue par SyFy. Et c'est tant mieux. Ces nouveaux épisodes continuent d'élargir l'univers de la série grâce à l'anneau alien qui a ouvert la porte sur une multitude de nouveaux mondes. Mais Holden, Amos, Naomi, Alex, Bobbie et Avasarala seront déjà tous bien occupés avec de nouvelles catastrophes imminentes qui s'apprêtent à frapper Mars et la Terre...



Cycle Sophie Marceau : L’Étudiante, La Boum et La Boum 2 sont présents sur la plateforme pour vous replonger dans les débuts de l'actrice Sophie Marceau. Des films qui sentent bon les années 1980 pour vous replonger dans vos jeunes années, comprendre une égérie et une époque ou attraper au vol quelques idées mode puisque le revival 80's-90's est particulièrement présent en ce moment.

> Motherland: Fort Salem - Official Trailer

Motherland : Fort Salem (saison 1) : des sorcières, oui, encore. Avec Charmed, Lux Æterna, Sacrées sorcières, The Craft, Les Nouvelles aventures de Sabrina et toute une panoplie des magiciennes saupoudrées un peu partout, on pourrait craindre l'overdose et pourtant... on en redemande. Cette nouvelle série qui a commencé sa diffusion à la fin du mois de novembre, plonge des Américaines dans le quotidien de jeunes appelés pendant une guerre. Dans un monde où la magie, depuis la guerre d'Indépendance, est un avantage militaire certain, les jeunes femmes qui proviennent de lignées de sorcières doivent servir sous le drapeau face à une menace terroriste occulte qui ravage le monde. On aime particulièrement l'inversion des rôles entre hommes et femmes dans la société.

OCS

Euphoria : deux épisodes spéciaux d'Euphoria nous feront retrouver Rue et Jules. Acclamée par la critique et par le public, la série - adaptée du show israélien du même nom - a remporté de nombreux prix et signe l'envol de la carrière de la géniale Zendaya. De quoi patienter avant la diffusion de la saison 2, attendue pour 2021.



His Dark Materials (saison 2) : on retrouve avec plaisir Lyra et son daemon de la saga littéraire A la croisée des mondes qui désormais sautent d'univers en univers à la recherche de son père et tout en fuyant sa mère. Cette nouvelle saison partage son temps entre les intrigues de nos désormais deux héros. Une intrigue qui prend peut-être un peu trop son temps mais, heureusement, la très belle réalisation et les talents d'actrices de Ruth Wilson et Dafne Keen nous emportent.

> The Undoing: Official Teaser | HBO

The Undoing (saison 1) : Big Little Lies vous manque ? Voici une grande claque dramatique portée par trois acteurs de génie : Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. L'histoire simple d'un meurtre qui fracture une puissante famille new-yorkaise et plonge chaque membre (et les spectateurs) dans une angoissante spirale de doute. Vénéneux, superbement interprété et d'une grande efficacité. Vous ne pourrez pas vous arrêter avant de connaître le dénouement (et puisque c'est une mini-série, l'attente ne sera pas trop longue).

Salto

Katy Keene : spin-off de Riverdale, comme le peut être la série fantastique Les Nouvelles aventures de Sabrina, cette série suit une jeune héroïne passionnée de couture qui rêve de devenir designer. Une fois encore on change complètement d'univers, de thèmes et d'ambiance tout en conservant un ADN de romance teen. Avec ses amis aspirants artistes, ils vont tenter de se faire un nom à New-York. La série est portée par Lucy Hale que l'on connaît surtout pour son rôle dans Pretty Little Liars.

> Katy Keene | Welcome | Season Trailer | The CW