Nice : des figurants recherchés pour tourner dans une série Netflix

publié le 15/04/2021 à 01:37

Dans le cadre du tournage d'une nouvelle série américaine, qui sera diffusée sur Netflix, l'équipe de production recherche des figurants installés à Nice ou dans les communes voisines.

La série sera tournée entre le 3 et le 12 mai prochain, dans les Alpes-Maritimes, précise Nice Matin, qui a repéré l'offre. Et pour cela, sont recherchés : "des figurants hommes et femmes, pour des scènes de plage et de boîte de nuit".

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il vous faudra impérativement vous montrer disponible sur toute la période qui s'étend du 3 au 12 mai, et présenter un test Covid-19 négatif. Par ailleurs, précise l'annonce, vous devez être âgé d'au moins 20 ans. En revanche, aucune expérience dans le domaine n'est requise. Côté rémunération : les figurants se verront reverser la somme de 80 euros brut par jour. À noter qu'aucun frais de transport ne sera pris en charge.

Pour candidater, il vous faut envoyer des photos récentes de vous, en pied et en portrait, qui ne doivent être ni filtrées ni retouchées. Il vous sera également demandé de remplir un petit questionnaire, qui se trouve ici. L'adresse mail à contacter figure au même endroit.