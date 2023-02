Netflix : "You", "Bill Russel", "Outer Banks"... Les nouveautés à voir en février

Découvrez les séries et les films les plus nocifs pour vos ordinateurs

Qui dit nouveau mois, dit nouveautés Netflix. La plateforme a dévoilé son programme pour le mois de février. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va être dense, avec notamment les nouvelles saisons de séries très attendues, comme le 4e volet de la série You, avec Penn Badgley (Gossip Girl) dans le rôle de Joe Goldberg.

Pour célébrer l'amour, la plateforme a mis en boîte quelques productions comme Love to Hate You et Chaque fois qu’on s’est aimés, mais surtout le film Toi chez moi et vice versa, une comédie romantique portée par le duo de stars Reese Witherspoon et Ashton Kutcher.

Les fans de F1 seront quant à eux bien contents de voir la nouvelle saison du carton Formula 1 : Drive To Survive, qui a incontestablement fait grimper l'intérêt des non initiés à la plus glamour des disciplines automobiles.

Les séries

You

Date : 9/02

La série haletante You fait son retour pour une quatrième saison. Les aventures de Joe Goldberg vont donc se poursuivre, mais cette fois-ci c'est dans la plus grande ville du Royaume-Unis où le tueur en série a choisi de s'installer. À Londres et sous un nouveau nom, le psychopathe s'entoure de nouveaux compagnons de vie et plus particulièrement ceux de l'élite londonienne. Comme avec la saison 4 de Stranger Things, Netflix a décidé de diviser cette saison en deux parties.

Outer Banks

Date : 23/02

Les Pogues vont faire leur retour. La chasse aux trésors devrait toujours être l’intrigue principale de la saison 3 puisque John B et ses amis ne devraient pas laisser la croix et l’or dans les mains de la famille Cameron.

Lidia fait sa loi

Date : 15/02

Interdite d’exercer le droit en raison de sa condition féminine, la première avocate diplômée d’Italie tente de faire fléchir la cour. L’histoire vraie de Lidia Poët.

Formula 1 : Drive To Survive

Date : 24/02

Les amoureux de sport mécanique pourront se ruer sur la suite très attendue de la série Formula 1 qui est de retour pour une cinquième saison. Absent lors de la saison 4, Max Verstappen fera son retour dans cette nouvelle saison.

Mais aussi : Mako my day, On my block Freeridge, Papa est un chasseur d'aliens, Love to hate you, Chaque fois qu'on s'est aimés, Perfect match, Lidia fait sa loi, La famille Upshaw, Garde à nous, Class, La primera vez, Qui l’aime la suive, Red Rose, Braqueurs, Garde à nous, Mon cosmonaute, Qui fuyons-nous ?, Tríada.

Les films