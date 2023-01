"Gladiator 2" : scénario, casting, date... Ce que l'on sait

Plus de 20 ans après Gladiator, les aventures de Maximus Decimus Meridius vont-elles se poursuivre ? Eh bien oui et non. Un film Gladiator 2 devrait bien voir le jour, mais il ne sera pas concentré sur le personnage principal du premier opus, interprété par Russell Crowe, qui, par conséquent, ne devrait pas renfiler son costume de gladiateur.

L'acteur Néo-zélandais s'est exprimé dans un podcast intitulé "Fitzy & Balado Wippa", confirmant qu'il ne sera pas à l'affiche de cette suite. Russell Crowe explique également avoir dîné avec le réalisateur Ridley Scott, qui lui a confié les contours du scénario. "Ce n’est pas un remake. Et ce n’est pas une suite directe. Cela ne raconte pas le jour d’après, vous savez, 30 ans plus tard ou quelque chose comme ça", dit-il.

D'après les dires de l'acteur, le film sera centré autour Lucius, héritier de l'empire, alors enfant dans le premier film. "Ce jeune enfant a grandi et il est devenu empereur. Je ne sais pas ce qui se passe d’autre à ce moment-là, mais c’est l’idée", explique Russell Crowe.

Paul Mescal au casting

Selon la presse américaine, notamment le magazine Deadline, Ridley Scott, qui sera toujours aux manettes, a auditionné plusieurs acteurs pour camper le rôle principal de Lucius. Après Timothée Chalamet, Austin Butler ou encore Richard Madden, c'est finalement l'acteur irlandais Paul Mescal, connu pour son rôle dans la série Normal People qui aura la lourde tâche de succéder à Russell Crowe.

Aucune information n'a été divulguée pour l'instant quant à la date de sortie, mais selon Allociné, le tournage de Gladiator 2 devrait débuter en mai 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info