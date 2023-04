Netflix : un chat réagit dès qu'il entend "Tudum" et devient la mascotte non-officielle

De tous les jingles, le "Tudum" de Netflix est parmi les plus reconnaissables. Audible en introduction de chaque film et série du site de streaming, il ne fait pas réagir que les humains. Si internet ne compte plus les vidéos virales mettant en scène des chats, cette fois Netflix a trouvé un bon candidat pour devenir la mascotte de sa plateforme.

La vidéo a fait le buzz sur le réseau social TikTok : Sawyer, un chat British Shorthair, réagit au célèbre "Tudum". Depuis que sa propriétaire l'a adopté à l'âge de quatre mois, le félin miaule dès qu'il voit ou entend le lancement. Dans une vidéo intitulée "Pétition pour faire de Sawyer le chat Netflix", elle partage sa "réaction hilarante" aux internautes.



Publiée le 18 mars dernier, la vidéo cumule, un mois plus tard, plus d'1,4 million de likes et a été visionnée près de 6 millions de fois. À l'occasion du 1er avril, Netflix avait répondu à cette demande en faisant croire aux internautes que le miaulement de Sawyer deviendrait le nouveau lancement de la plateforme.



