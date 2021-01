Netflix : "Tribes of Europa", "À tous les Garçons"... Que voir en février ?

publié le 28/01/2021 à 10:37

Pour février 2021, Netflix ne nous inondera pas de contenus romantiques pour coller à la Saint Valentin. Celles et ceux en manque d'amour et de bons sentiments pourront néanmoins découvrir la suite de A tous les Garçons baptisée Pour Toujours et à Jamais. Du côté des séries, Netflix parie certainement sur une nouvelle série de science-fiction, Tribes of Europa qui vous rappellera certainement d'autres shows du genre comme The 100.

Netflix offrira aussi une belle séance de rattrapage pour les cinéphiles. Les amateurs de classiques (et les lycéens qui ne veulent pas lire le roman de Flaubert pour le bac) pourront se faire plaisir avec le cycle Claude Chabrol. Dès le 15 février, vous pourrez par exemple regarder son Madame Bovary. Pour les fans de pop-culture, d'autres classiques sont disponibles avec les films Jurassic Park et Retour vers le futur. Netflix n'oublie pas d'ajouter à son catalogue des nouveautés prometteuses comme Malcolm & Marie ou La Mission.

Séries et animés

> Tribes of Europa | Official Teaser | Netflix

Tribes of Europa (19/02) : en 2074, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l'Europe après la catastrophe globale qui l'a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.



Brooklyn Nine Nine (8/02 - saison 7) : le capitaine Holt, démis de ses fonctions et renvoyé au plus bas de la hiérarchie, fait désormais équipe sur le terrain avec Debbie Fogel et Jack Peralta. La nouvelle capitaine, Kim, tente de s’intégrer à l’équipe…

Toujours là pour toi (03/02) : après s'être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully et Kate vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des 30 années suivantes.

H (05/02 - saison 2) : une année a passé. H veut démarrer un labo de production d'héroïne, mais des associés peu fiables et un jeune fauteur de troubles compliquent ses projets.

Aussi : La Cité Invisible, Capitani, Aux fourneaux avec Nadiya, Reposez en Paix avec les Bernard, The Crew, Mon Amie Adèle, Carnivore (Saison 9 Partie 2), Lovestruck in the City, Ginny & Georgia, Canine Academy, A love so beautiful...

Animés :

- Thus Spoke Kishibe Rohan (18/02) : la vie d'un célèbre mangaka se teinte de paranormal au cours de ses recherches : l'utilisateur de Stand Rohan Kishibe visite l'Italie, fait faillite et plus encore.

- High-Rise Invasion (25/02) : une ado est téléportée sur le toit d'un gratte-ciel où elle doit choisir entre quatre options périlleuses pour sa survie.

Pour les enfants :

- Kid Cosmic (02/02) : dans cette série d'animation du créateur des Super Nanas, un jeune garçon loufoque et inventif acquiert des super-pouvoirs après avoir trouvé cinq anneaux cosmiques.

- Mighty Express (02/02 - saison 2) : les trains de Mighty Express roulent à fond, qu'ils doivent transporter des os de dinosaures géants ou un bébé pieuvre, ou partir sur les traces d'un trésor caché !

- La Grande Aventure du Chien en Or (12/02) : avec un chien et son meilleur ami, une jeune fille se dresse contre une entreprise cupide pour sauver une montagne. Et si Xico, son chiot fidèle, était la solution ?

- Sauve qui Peut : un film "You vs. Wild" (16/02) : quand la clôture électrifiée d'un parc animalier sud-africain perd soudain toute efficacité, seul Bear Grylls peut sauver la situation ! Un programme interactif.

Films et documentaires

Cycle Claude Chabrol : dès le 15 février, découvrez le cinéma de l'un des grands noms du cinéma français comme Madame Bovary, Merci pour le chocolat, La Cérémonie, Betty, La Fleur du Mal, L'enfer, Une affaire de femmes ou Rien ne va plus.



Little Big Women

Date : 05/02

Synopsis : Une famille est confrontée au décès du père, qui avait pris ses distances, et des vestiges de la vie qu'il avait menée pendant son absence.



Malcolm & Marie

Date : 05/02

Au retour d'une première, les tensions accumulées et des révélations douloureuses poussent un réalisateur et sa compagne à faire l'examen de leur relation sentimentale.



Space Sweepers

Date : 05/02

En 2092, à la poursuite de débris spatiaux et de rêves évasifs, quatre outsiders découvrent de lourds secrets en tentant de monnayer une petite humanoïde aux grands yeux.



La Mission

Date : 10/02

Un ancien combattant de la guerre de Sécession entreprend un périlleux voyage à travers le Texas pour offrir un nouveau foyer à une jeune orpheline.

> À tous les garçons : Pour toujours et à jamais | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

À tous les Garçons : Pour Toujours et à Jamais

Date : 12/02

Tout a commencé avec une lettre d'amour, puis s'est poursuivi avec une nouvelle romance. Et maintenant, que réserve l'avenir à Lara Jean et Peter ?



Mais aussi : la saga Jurassic Park et Retour vers le futur, En Passant Pecho, Layla Majnun, Cibles Mouvantes, L’Amour Puissance Mille, Classmates minus, Geez & Ann, Fou de Toi, The Yin-Yang Master : Dreams of Eternity, Tous Mes Amis sont Morts, L’ultimo Paradiso...

> En Passant Pécho | Teaser VF | Netflix France

Du côté des documentaires :

- Pole Dance : Haut les Corps ! (05/02) : désireuses de se réapproprier leur corps et leur vie, un groupe de femmes en quête de sens par le mouvement participent à un programme de pole dance.

- Scène de Crime : La Disparue du Cecil Hotel (10/02) : le créateur de "Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur" nous plonge dans les bas-fonds du crime avec la disparition d'Elisa Lam, cliente du tristement célèbre Cecil Hotel.

- Pelé (23/02) : ce documentaire raconte l'histoire de Pelé, de sa quête de perfection et du statut mythique qui est désormais le sien dans le football et au-delà.