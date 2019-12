publié le 01/12/2019 à 06:45

L'année s'achève et Netflix garde peut-être le meilleur pour la fin. Avec la série de fantasy The Witcher, le service de streaming entre dans la compétition pour devenir le prochain Game of Thrones. Les fans d'épées, de monstres et de sorcières sont en manque depuis la fin de la série conçue par HBO. En attendant la sortie de séries comme Le Seigneur des Anneaux ou La Roue du Temps que prépare Amazon Prime, Netflix prend de l'avance avec cette adaptation télé de la série de livres du Polonais Andrzej Sapkowski.

L'autre temps fort de ce mois sera le retour de Joe Goldberg, "l'amoureux" très obsessionnel de la série You dont la première saison a été un grand succès public. La ville de New York et l'acteur principal ont su attirer les anciens fans de Gossip Girl. Nous verrons si la saison 2 plus californienne aura le même succès.

Films, séries, documentaires... Si vous n'avez pas envie de regarder des téléfilms américains de Noël pendant tout le mois de décembre, peut-être que ces nouveaux programmes pourront vous plaire.

Les séries

> THE WITCHER ' MAIN TRAILER ' NETFLIX Date : 28/11/2019

The Witcher - saison 1 (20 décembre) : Netflix tient sans doute son Game of Thrones maison avec The Witcher. Une intrigue politique complexe, de nombreux personnages, des sorcières intrigantes, des batailles épiques, des morts violentes et quelques scènes de sexe. Le cocktail de cette adaptation de l'oeuvre Andrzej Sapkowski devrait en enivrer plus d'un.



You - saison 2 (26 décembre) : changement de décor pour cette deuxième saison. Notre anti-héros Joe Goldberg (Penn Badgley) quitte la belle ville de New York pour Hollywood et le soleil californien. Victoria Pedretti (vue dans l'excellente The Haunting of Hill House) tiendra le rôle féminin principal.



V-Wars (5 décembre) : un virus dont la propagation fulgurante transforme les victimes en créatures assoiffées de sang oppose deux meilleurs amis dans une lutte pour la survie de l'humanité. Une série sanglante avec un habitué de l'hémoglobine, le vampire de Vampire Diaries Ian Somerhalder et Adrian Holmes (Smallville, Elysium).



Perdus dans l'espace - saison 2 (24 décembre) : remake de la fiction culte des années 60 initiée par Netflix, l'histoire de cette famile d'astronaute du futur et du robot qui les a aidé est de retour pour une saison 2. Une série de science-fiction toujours aussi singulière et familiale.

Le Bazar de la Charité (26 décembre) : 1897. Un incendie dévastateur sévit à Paris. Usurpation d'identité, amours interdites, trahison et émancipation vont alors bouleverser le destin de trois femmes. Si vous avez raté la série diffusée sur TF1, voici de quoi vous rattraper. Au casting : Audrey Fleurot et Josianne Balasko.



Mais aussi : Apache : la vie de Carlos Tevez (5 décembre), Trois Noëls (6 décembre), The Chosen One (saison 2, 5 décembre), Virgin River (6 décembre), La Fête à la maison : 20 ans après (saison 5, 6 décembre).

Les films

> Marriage Story ' Official Trailer ' Netflix Date : 28/11/2019

Marriage Story (6 décembre) : une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Noah Baumbach (Les Berkman se séparent, Frances Ha) avec trois acteurs parmi les plus bankables du moment : Adam Driver, Scarlett Johansson et Laura Dern. L'histoire d'un metteur en scène et sa femme se débattant dans un divorce exténuant les poussant à des extrêmes.



Les deux papes (20 décembre) : un film réalisé par Fernando Meirelles (La Cité de Dieu

The Constant Gardener). Écrit par Anthony McCarten, le scénario s'inspire de la pièce de théâtre The Pope d'Anthony McCarten. Il s'agit d'un regard intime sur un tournant historique de l'Église catholique : le renoncement de Benoît XVI et l’accession au trône de Saint Pierre du pape actuel François. Anthony Hopkins joue le pape démissionnaire et Jonathan Pryce (découvert par beaucoup dans un rôle similaire dans Gameof Thrones) joue le cardinal Bergoglio, futur pape François.



La saga Millénium : la trilogie de l'écrivain suédois Stieg Larsson a inspiré le cinéma et la télévision. Netflix met à votre disposition trois de ces adaptions. Idéal pour les amateurs de thriller, de froid et de personnages ambigus : Millénium, le film "Les hommes qui n'aimaient pas les femmes", Millénium 2 "La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette" et Millénium 3 "La Reine dans le palais des courants d'air".



Mais aussi : L'amour c'est mieux à deux (1er décembre), Sex and The City 2 (15 décembre), King Kong (16 décembre), Ray (16 décembre), 6 underground (13 décembre), Dead Kids (1er décembre), La Première tentation du Christ (3 décembre), A Christmas Prince : The Royal Baby (5 décembre), Como Caido del cielo (24 décembre), The App (26 décembre), Hot Gimmick: Girl Meets Boy.



Du côté de la jeunesse et des animés : Saiki Kusuo No Ψ Nan : le retour (30 décembre), Karakai Jouzo No Takagi-san (6 décembre), Carole & Tuesday - 2e partie (24 décembre), Au galop en toute liberté : l'aventure de Noël (6 décembre), Un Noël chez Mamilia (9 décembre), Fast & Furious, les espions dans la course (26 décembre) et Alexa et Katie (30 décembre).



De nombreux documentaires vont aussi intégrer le catalogue de Netflix. Ce mois-ci vous pourrez regarder : Parole de tueur (6 décembre), Don't Fuck With Cats : La traque d'un tueur de chatons (18 décembre), Après le raid (19 décembre).