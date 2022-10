Netflix : "Jeffrey Dahmer", "Midnight Club", "Un gars, une fille"... Les nouveautés à voir en octobre

Comme avant le début de chaque mois, la plateforme Netflix vient de dévoiler sa programmation pour octobre 2022. Vous allez pouvoir élaborer votre petit programme de contenus inédits à consommer sans modération afin de survivre à l'arrivée de l'automne, du froid et des journées plus courtes. Plutôt séries, films ou bien documentaires, il y en a, comme à chaque fois, pour tous les goûts. L'humour est aussi mis à l'honneur avec un spectacle de Kev Adams, Le vrai moi.

Côté cinéma, l'actrice Mila Kunis fait son grand retour à l'écran dans le drame American Girl. Le long-métrage Meurtres sans ordonnance est aussi particulièrement attendu. Le programme est aussi alléchant pour les séries. Notre-Dame, la part du feu revient sur l'incident tragique qui a touché la cathédrale en avril 2019. Ceux qui n'auraient pas vu la série à succès Les papillons noirs, diffusée par Arte, vont pouvoir se rattraper. Petite dose de nostalgie avec l'arrivée d'un programme phare des années 2000, Un gars, une fille, avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

Si vous appréciez les documentaires et les faits divers, Jeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueur revient sur l'affaire de ce meurtrier en série qui a sévi dans le Wisconsin à travers plusieurs épisodes. C'est le troisième volet de cette série du réalisateur Joe Berlinger. Les plus sportifs risquent de se tourner vers The Redeem Team : Rebondir ensemble, une plongée dans l'équipe masculine de basket des États-Unis titrée aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Les séries

Notre-Dame, la part du feu

Date : 19/10

La série se déroule durant la nuit de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Elle raconte le destin d'hommes et de femmes ayant eux-mêmes leur propre incendie à éteindre. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris se bat contre l'embrasement de Notre-Dame, nous suivons des personnages qui vont devoir aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Avec Roschdy Zem, Caroline Proust, Alice Isaaz.

The Midnight Club

Date : 07/10

Inspirée d'un roman du même nom, l'intrigue se déroule dans un établissement spécialisé dans l'accueil de jeunes adultes en phase terminale. Huit patients se réunissent chaque soir pour se raconter des histoires effrayantes et décident de faire un pacte.



Le Cabinet des curiosités

Date : 25/10

Le célèbre réalisateur Guillermo del Toro a rassemblé une collection d'histoires inédites et de références qui remettent en question notre vision traditionnelle de l'horreur.

The Watcher

Date : 07/10

Une famille emménage dans une splendide maison au cœur d'un quartier résidentiel. Si les Brannock pensaient vivre un rêve, ce dernier tourne au cauchemar lorsqu'ils reçoivent des lettres menaçantes signées "The Watcher. Une série inspirée d'une histoire vraie.

The Playlist

Date : 13/10

Cette mini-série raconte l'histoire du jeune entrepreneur suédois Daniel Ek qui révolutionne l'industrie de la musique en créant la plateforme de streaming Spotify.

Mais aussi : Le Téléphone de M.Harrigan, Les papillons noirs, Un gars, une fille, Barbares (saison 2), Big Mouth (saison 6)...

Les films

American Girl

Date : 07/10

Le film raconte l'histoire d'Ani FaNelli, New-Yorkaise à la langue bien pendue qui semble tout avoir pour être heureuse. Quand le réalisateur d'un documentaire l'invite à raconter sa version d'un incident survenu durant son adolescence, Ani doit affronter une sombre vérité qui menace sa vie. Avec Mila Kunis.



À l'Ouest, rien de nouveau

Date : 28/10

Un Allemand se retrouve en première ligne sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Lui et ses camarades passent de l'euphorie initiale au désespoir quand ils se retrouvent à défendre leurs vies au fond des tranchées.



Meurtres sans ordonnance

Date : 26/10

Une infirmière, poussée à bout par son métier, fait la rencontre d'un nouveau collègue. Alors qu'elle s'attache fortement à lui, ce dernier est suspecté d'avoir causé le décès de plusieurs patients dans l'hôpital. Réalisé par Tobias Lindholm. Avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne.



L'École du bien et du mal

Date : 19/10

Meilleures amies, Sophie et Agatha se retrouvent séparées lorsqu'elles sont forcées d'intégrer une école enchantée qui forme le bien et le mal. Un conte de fées. Avec Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron, Jamie Flatters.



Mais aussi : Wendell et Wild, Baby Boss, Downsizing, Scary Movie 2, Minority Report, Tous en scène, Pupille, Papicha, Spider-Man : Far From Home...

Les documentaires

Jeffrey Dahmer : autoportrait d'un tueur

Date : 07/10

Lorsque la police de Milwaukee entre dans l'appartement de Jeffrey Dahmer, elle découvre avec effroi la sinistre collection de trophées d'un tueur en série. Ce documentaire, en trois parties, révèle des entretiens audio totalement inédits entre Jeffrey Dahmer et ses avocats.



The Redeem Team : Rebondir ensemble

Date : 07/10

Ce documentaire dévoile les coulisses de la quête vers l'or des basketteurs américains aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Une équipe légendaire emmenée notamment par LeBron James et Kobe Bryant.



L'Évadé : L'étrange affaire Carlos Ghosn

Date : 26/10

Ce film revient sur l'ascension et sur la chute de Carlos Ghosn, ex-PDG du groupe Renault-Nissan.



Mais aussi : LiSA Another Great Day, les 13 Rescapés : Notre enfer dans la grotte, I Am A Stalker...

